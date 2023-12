Neymar já reagiu à inédita descida de divisão do Santos, clube onde foi formado.

O avançado Al Hilal, de Jorge Jesus, mostrou que estava a ver jogo da equipa brasileira com o Fortaleza, que o "Peixe" perdeu por 2-1.

No final da partida, o internacional canarinho deixou uma mensagem de alento ao clube: «Santos sempre Santos. Iremos voltar a sorrir.»

Neymar foi formado no Santos e em 2013 saiu para o Barcelona. Neste momento o jogador do Al Hilal está a recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo.