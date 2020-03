Neymar juntou-se a uma campanha para ajudar as famílias das favelas de São Paulo a enfrentar a pandemia da covid-19.

«A solidariedade deve ser mais contagiosa do que o vírus», afirmou o internacional brasileiro nas redes sociais, explicando que a campanha que pretende ajudar as pessoas com bens alimentares e produtos de higiene.

Diversas associações e personalidades organizaram-se para impedir uma «crise humanitária» nas comunidades mais vulneráveis do estado de São Paulo, numa altura em que existem cada vez mais casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus no Brasil.

São Paulo é a zona mais afetada, com 68 das 92 vítimas mortais no país, e 1.223 dos quase 3.500 casos confirmados.