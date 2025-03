«Parecia tão perto…». Neymar reagiu à saída da convocatória da seleção brasileira de futebol para os jogos com a Colômbia (20 de março) e a Argentina (25), de apuramento para a fase final do Mundial, devido a lesão. O avançado não veste a camisola da Canarinha desde outubro de 2023.

«Infelizmente, não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo, neste momento», escreveu o jogador, nas redes sociais. «Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que tinha de voltar, mas entramos num consenso e resolvemos não arriscar», acrescentou.

Entretanto, o Santos, clube onde atua Neymar, detalhou que o avançado, de 33 anos, tem um problema muscular na coxa esquerda, não tendo sequer fixado um prazo para o atleta retomar os treinos às ordens do treinador português, Pedro Caixinha.

«A precaução em relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, facto que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinos e jogos», pode ler-se no boletim clínico publicado pelo clube de São Paulo.

De recordar que avançado já havia falhado, no último domingo, o jogo do Santos diante do Corinthians, para o Paulistão, que o Timão venceu por 2-1.

Endrick, avançado do Real Madrid, foi chamado pelo selecionador brasileiro, Dorival Júnior, para ocupar a vaga criada pela lesão de Neymar.