A novela em torno do futuro de Dudu continua. Depois de o Cruzeiro ter anunciado que tinha acordo para a contratação do atacante, o Palmeiras emitiu um comunicado a sublinhar que o jogador tinha contrato até 2025.

Entretanto, a imprensa brasileira noticiou que Dudu teria mudado de ideias e pretendia ficar em São Paulo. Agora, a presidente do Verdão, Leila Pereira, veio explicar a situação e confessou que o ciclo de Dudu no clube terminou.

«Ele tem o direito, mas eu não gostaria que isso acontecesse [fim das negociações]. Tudo na vida tem um ciclo que se inicia e um que se encerra. Tens de iniciar de uma forma bonita e encerrar de uma forma linda. Imagino que é o que vai acontecer com ele. Tivemos momentos lindos e acredito que acabou o ciclo do Dudu no Palmeiras», disse Leila Pereira, ao Redação sportv.

«Vou ser transparente e falar a verdade. Há uns 25 dias, o nosso diretor Anderson Barros procurou-me e disse que o Dudu o procurou por ter recebido uma proposta do Cruzeiro, que ele ficou balançado. Essa proposta é a que foi divulgada, que são quatro anos, mais um ano, e um salário superior ao do Palmeiras. Soube depois que quem procurou o Cruzeiro foi o Dudu, mas soube pelo Mattos. Eu precisava de uma proposta formal. Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até janeiro de 2025. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou com o Abel [Ferreira]. Há mais de 20 dias que sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador», completou.

«O Cruzeiro mandou a proposta. Na semana passada eu autorizei. Foi uma proposta a envolver o Dudu, o Palmeiras e o Cruzeiro. Todos decidiram que o melhor era aceitar. Eu aprovei, o Cruzeiro deu ok também e aconteceu o imbróglio que o Dudu disse que ia e depois não ia mais. Formalmente nós não fomos informados que ele voltaria atrás. Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou. O Barros assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele», afirmou ainda.