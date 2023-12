O novo presidente do Santos não quer que a camisola 10 de Pelé seja utilizada na segunda divisão brasileira.

Marcelo Teixeira anunciou a decisão logo após ser eleito o novo dirigente máximo do Peixe, que foi despromovido pela primeira vez na história.

«No campeonato paulista poderemos jogar normalmente com a camisola 10, mas no campeonato brasileiro, enquanto não voltarmos à primeira divisão, um nível digno de Pelé, não jogaremos com a camisola 10», anunciou.

Marcelo Teixeira volta assim à liderança do clube que presidiu por seis mandatos, entre 1992 e 1993 e entre 2000 e 2009, e vai tentar ajudar o Santos a sair da maior crise da sua história.