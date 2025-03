O cargo de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira ficou em risco após a recente goleada com a Argentina e, além de Carlo Ancelotti e Filipe Luís, também Abel Ferreira e Jorge Jesus estão a ser apontados ao comando do «escrete». Ainda assim, há quem seja contra a decisão de contratar um português para selecionador brasileiro, como é o caso de Renato Gaúcho.

«Não é puxar a sardinha para os nossos treinadores, mas o Brasil tem bons treinadores. Eu pergunto assim: com todo o respeito aos treinadores portugueses, quais foram os treinadores portugueses vencedores aqui no Brasil?», questionou o treinador, que está livre desde que deixou o Grémio em dezembro passado.

«Artur Jorge, Jesus e Abel? Da forma como se fala, parece que chegaram 100 treinadores portugueses aqui e 90 deles deram-se bem. A paciência que a imprensa brasileira muitas vezes tem com o treinador estrangeiro, não tem com o treinador brasileiro. É o que eu vejo, com todo respeito, sejam portugueses, mexicanos ou espanhóis. Acho que há espaço para todos, desde que proves o teu valor», prosseguiu.

«Podem ter a certeza de que o Brasil tem bons treinadores para treinar a seleção brasileira, e que entendem o futebol brasileiro, que é o mais importante, entendem as características do jogador brasileiro. Às vezes, trazes um treinador estrangeiro que tem as suas ideias e, até ele aprender, até ele conhecer bem o futebol brasileiro… daqui a um ano é o Mundial», completou.

Entre os 20 clubes do Brasileirão, nove são comandados por estrangeiros, cinco deles portugueses: Renato Paiva (Botafogo), Leonardo Jardim (Cruzeiro), Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Santos) e Pepa (Sport).