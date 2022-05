Apesar de ser líder isolado do Brasileirão, Vítor Pereira foi criticado por Roberto Rivellino. O ex-jogador e ídolo do Timão apontou o dedo ao técnico português pelas sucessivas mudanças na equipa titular.



«O líder [do Brasileirão] é o Corinthians, mas, meu Deus! É um conjunto de jogadores colocados em campo. Não se vê nada. Cada jogo tem uma equipa diferente. Essa conversa de que os jogadores estão cansados e têm de descansar... Um rapaz de 20 anos está cansado? Tudo bem estar cansado depois do jogo, mas não é possível ter assim tanto cansaço», começou por dizer, no podcast «De Pai para Filho».



«Hoje os atletas preparam-se, recuperam bem, tem tudo. Não é possível não jogarem duas vezes por semana. Nós jogávamos. Quarta e sábado ou quarta e domingo. Eram dois jogos por semana. Essa conversa de que não há uma equipa titular enjoa. O Liverpool não tem uma equipa titular? Claro que tem», acrescentou ainda.



O campeão do mundo pelo Brasil em 1970 defendeu ainda que as constantes alterações operadas por Vítor Pereira no onze inicial impede a equipa de criar muitas ocasiões de golo.



«Eu vejo o Corinthians e cada jogo tem um meio-campo diferente. Quando é que a equipa se vai formar? Não vejo uma equipa equilibrada e a criar situações. Vejo uma ou outra situação a correr bem e alguém a marcar um golo», argumentou.



Com 12 pontos, o Timão lidera o Brasileirão fruto de quatro triunfos e uma derrota.