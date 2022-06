Neymar tornou-se notícia no Brasil depois de uma publicação nas redes sociais através da qual saiu em defesa do direito dos jogadores de celebrar as datas especiais.

A polémica começou quando o Fortaleza castigou o jogador Lucas Crispim por ter sido apanhado a festejar o aniversário a seguir a uma derrota do clube: o jogador foi afastado de todas as atividades do plantel por tempo indeterminado.

«Os atletas, obviamente, têm direito ao lazer. No entanto, devem saber que há momentos e formas adequadas para isso. Os jogadores profissionais representam o clube e a instituição tem de ser respeitada, sobretudo nos momentos mais difíceis», justificou o Fortaleza em comunicado, numa altura em que atravessa momentos complicados.

Perante isto, Neymar veio defender Lucas Crispim e dizer que é uma loucura o que está a acontecer nas redes sociais.

«Perdeu. Não pode comemorar o aniversário da avó, do filho, da esposa e principalmente o seu. Ser atleta não está fácil. Ser feliz? Só pode depois de encerrar a carreira. Que loucura», publicou nas redes sociais.