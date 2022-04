O Fluminense anunciou, esta quinta-feira, a saída do treinador Abel Braga.



O técnico de 69 anos estava desde o início do ano no cargo e conseguiu 17 vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 24 jogos, tendo vencido o campeonato carioca contra o Flamengo de Paulo Sousa. Esta foi, de resto, a quarta passagem do experiente treinador pelo comando técnico do Tricolor das Laranjeiras.



Marcão vai orientar o Fluminense de forma interina até à chegada do novo técnico.