Abel Braga deixou, esta segunda-feira, o comando técnico do Vasco da Gama.



Em comunicado, o clube brasileiro explicou que o final da ligação foi decida por mútuo acordo.



Abel Braga termina a terceira passagem pelo Gigante da Colina com apenas quatro vitórias em 14 partidas.



O treinador de 67 anos tem um currículo extenso e conta com passagens por clubes como Flamengo, Fluminense, Internacional, Rio Ave, Botafogo, Famalicão, Belenenses, Vitória Setúbal, Marselha, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, entre outros.





Abel Braga não é mais o técnico do Vasco da Gama. A decisão da saída do treinador foi tomada em consenso entre as partes, após conversa realizada nesta segunda-feira (16/03).



Mais: https://t.co/6PziZtPAKb#VascoDaGama pic.twitter.com/zkWLPV4rtJ — Vasco (@VascodaGama) March 16, 2020