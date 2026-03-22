Martín Anselmi, antigo treinador do FC Porto, foi despedido do comando técnico do Botafogo.

O emblema do Rio de Janeiro justifica a decisão com a ausência de resultados positivos e pouca evolução da equipa, apesar da vitória na véspera, na visita ao RB Bragantino (3-2), a contar para o Brasileirão.

«Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e pela sua equipa técnica, além de muito respeito pela sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir os nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o clube seguirá por outros caminhos no seu projeto desportivo», lê-se no comunicado do Botafogo.

Anselmi sai ao fim de 18 jogos, nos quais somou sete vitórias, dois empates e nove derrotas, com um total de 20 golos marcados e outros tantos sofridos.

O Fogão tinha ficado de fora da Libertadores, depois de ser eliminado nas pré-eliminatórias pelo Barcelona, do Equador, já em março. Desde então, o técnico de 40 anos vinha a lidar com pressão no cargo.

O proprietário John Textor já está no mercado à procura de um novo treinador, mas, por enquanto, Rodrigo Bellão, treinador dos sub-20, vai assumir o comando técnico da equipa principal de forma interina.

O Botafogo é 15.º classificado do Brasileirão, com apenas seis pontos ao fim de seis jogos.