OFICIAL: Anselmi despedido do Botafogo
Clube brasileiro justifica saída do treinador argentino com falta de «progresso e resultados», apesar da vitória na véspera
Clube brasileiro justifica saída do treinador argentino com falta de «progresso e resultados», apesar da vitória na véspera
Martín Anselmi, antigo treinador do FC Porto, foi despedido do comando técnico do Botafogo.
O emblema do Rio de Janeiro justifica a decisão com a ausência de resultados positivos e pouca evolução da equipa, apesar da vitória na véspera, na visita ao RB Bragantino (3-2), a contar para o Brasileirão.
«Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e pela sua equipa técnica, além de muito respeito pela sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir os nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o clube seguirá por outros caminhos no seu projeto desportivo», lê-se no comunicado do Botafogo.
Anselmi sai ao fim de 18 jogos, nos quais somou sete vitórias, dois empates e nove derrotas, com um total de 20 golos marcados e outros tantos sofridos.
O Fogão tinha ficado de fora da Libertadores, depois de ser eliminado nas pré-eliminatórias pelo Barcelona, do Equador, já em março. Desde então, o técnico de 40 anos vinha a lidar com pressão no cargo.
O proprietário John Textor já está no mercado à procura de um novo treinador, mas, por enquanto, Rodrigo Bellão, treinador dos sub-20, vai assumir o comando técnico da equipa principal de forma interina.
O Botafogo é 15.º classificado do Brasileirão, com apenas seis pontos ao fim de seis jogos.
O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).— Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026
Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK