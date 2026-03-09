O Botafogo anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Nahuel Ferraresi, que chega por empréstimo do São Paulo até ao final do ano.

O central de 27 anos somou 46 jogos no tricolor paulista na temporada passada. No Fogão, Ferraresi vai ser orientado por Martín Anselmi.

Internacional venezuelano em 42 ocasiões, Ferraresi já passou pelo futebol português, no FC Porto B (2019/20), no Moreirense (2020/21) e no Estoril (2021/22), sempre por empréstimo do Manchester City.

