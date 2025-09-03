Jorge Sampaoli é o o novo treinador do Atlético Mineiro, clube que disputa o Brasileirão. Através das plataformas oficiais, os mineiros anunciaram que Sampaoli assina contrato até 2027.

Trata-se de um regresso pois o argentino passou pelo clube em 2020, tendo obtido um título - o campeonato estadual de Minas Gerais.

Sampaoli, de 65 anos, já treinou também o Santos e o Flamengo no Brasil. Estava livre no mercado após uma curta experiência no Rennes, que durou dez jogos.

É a solução encontrada após o ex-FC Porto Martin Anselmi ter, segundo a imprensa brasileira, rejeitado uma proposta apresentada pela direção do clube. Hulk é o capitão de equipa.