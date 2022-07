O Atlético Mineiro despediu o treinador Antonio Mohamed.



El Turco deixa o Galo depois de um empate com o Cuiabá na última madrugada. O técnico argentino sai do cargo com o emblema de Minas Gerais nos quartos de final da Libertadores e no segundo lugar do Brasileirão, em igualdade pontual com o Corinthians, a quatro pontos do líder Palmeiras.



Em sete meses, El Turco foi campeão Mineiro e conquistou a Supercopa do Brasil: venceu 27 jogos, empatou 13 e perdeu apenas cinco.