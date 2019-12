Augusto Inácio é o novo treinador do Avaí, confirmou o clube brasileiro esta quarta-feira.



Numa curta nota, o emblema da Serie B do Brasil refere que o técnico de 64 anos assinou contrato para época 2020 e vai ser apresentado esta quinta-feira.



Está será a terceira experiência do português fora da Europa depois de ter estado em África e na Ásia. Inácio, lembre-se, conta com passagens por emblemas como Sporting, Desp. Chaves, Belenenses, Desp. Aves, Leixões, Moreirense, Beira-Mar, Vitória de Guimarães, entre outros.



Português Augusto Inácio é o novo comandante do Avaí para a temporada 2020.



Contrato assinado na tarde de hoje na Ressacada.



Foto: Divulgação / Avaí FC pic.twitter.com/kBL1iys0RC — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) December 18, 2019