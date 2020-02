O Avaí de Augusto Inácio confirmou a contratação de Kelvin, que deixa o Coritiba e reforça o emblema de Santa Catarina.

Antigo jogador do FC Porto, de 2011 a 2019, o extremo brasileiro, de 26 anos, não foi figura de proa nos azuis e brancos, embora seja sempre recordado em Portugal pelo golo marcado na vitória, por 2-1, frente ao Benfica, no estádio do Dragão em 2013, num momento crucial do jogo, em tempo de descontos, para a reviravolta nas contas do campeonato e consequente título conquistado pelo emblema da invicta.

Formado no Paraná, o atacante sul-americano vestiu também as camisolas de Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama e Fluminense, voltando agora a trabalhar às ordens de um técnico português.