O Botafogo despediu o treinador Tiago Nunes.

O técnico brasileiro, de 44 anos, não resistiu ao empate da última madrugada (1-1), na Bolívia, diante do Aurora, em jogo da primeira mão da qualificação para a Libertadores.

Tiago Nunes chegou na reta final da temporada passada ao Fogão e deixa agora a equipa do Rio de Janeiro após apenas 15 jogos (quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas).

O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo… pic.twitter.com/G1nUUDU41d