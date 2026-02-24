Argentino por argentino. O Atlético Mineiro anunciou, esta terça-feira, Eduardo Domínguez como novo treinador, sucedendo no cargo a Jorge Sampaoli.

Domínguez, de 47 anos, estava ao serviço do Estudiantes, com quem foi campeão na época passada. Contudo, o Galo pagou a cláusula de rescisão e ofereceu um contrato válido até 2027.

A única experiência que teve fora da Argentina enquanto treinador remonta a 2019, quando trabalhou nos uruguaios do Nacional.

O Atlético Mineiro, onde alinham Hulk e Tomás Pérez, teve um arranque em falso e ainda não venceu nas três primeiras jornadas do Brasileirão. Com dois empates e uma derrota, tem apenas dois pontos e segue no 15.º lugar.

