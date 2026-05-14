OFICIAL: Carlo Ancelotti renova com o Brasil
Técnico italiano prolonga vínculo até 2030
Técnico italiano prolonga vínculo até 2030
A Confederação Brasileira de Futebol anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato de Carlo Ancelotti até 2030.
Ao comando técnico do Brasil desde o ano passado, o técnico italiano mostrou-se feliz por estender o vínculo com a canarinha.
«Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano que estamos a trabalhar para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes por anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até ao Campeonato do Mundo de 2030. Quero agradecer à CBF pela confiança», disse.
A apenas quatro dias de anunciar os convocados para o Mundial de 2026, Ancelotti prepara-se para disputar - pela primeira vez na carreira de treinador - uma competição de seleções. O Brasil, recorde-se, integra o Grupo C, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia.