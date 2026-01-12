O Corinthians anunciou, na última noite, a contratação do defesa-central Gabriel Paulista.

O jogador de 35 anos deixou o Besiktas a custo zero para assinar até ao final de 2027 pelo Timão, o clube do coração.

Paulista saiu do Vitória para o Villarreal em 2013. Passou ainda por Arsenal, Valência e Atlético de Madrid, antes de chegar ao Besiktas, que representava desde a época passada.