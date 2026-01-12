Internacional
OFICIAL: Corinthians anuncia contratação de Gabriel Paulista
Central de 35 anos assina até ao final de 2027
O Corinthians anunciou, na última noite, a contratação do defesa-central Gabriel Paulista.
O jogador de 35 anos deixou o Besiktas a custo zero para assinar até ao final de 2027 pelo Timão, o clube do coração.
Paulista saiu do Vitória para o Villarreal em 2013. Passou ainda por Arsenal, Valência e Atlético de Madrid, antes de chegar ao Besiktas, que representava desde a época passada.
GABRIEL PAULISTA É O NOVO ZAGUEIRO DO CORINTHIANS! 🛡️🏴🏳️— Corinthians (@Corinthians) January 12, 2026
O atleta chega o Timão com contrato válido até o fim de 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!
Seja muito bem-vindo ao Bando de Loucos, Gabriel! 👊🏽
Saiba mais 👉🏽 https://t.co/zfyT54tE6H#BemVindoGabrielPaulista#VaiCorinthians pic.twitter.com/3eHoRca37K
