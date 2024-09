Fernando Diniz está de volta ao ativo. O antigo selecionador brasileiro foi anunciado, esta segunda-feira, como novo treinador do Cruzeiro, sucedendo a Fernando Seabra.

O técnico de 50 anos, que em junho deixou o comando do Fluminense, assinou um contrato válido até ao final de 2025.

Fernando Diniz já representou a «raposa», enquanto jogador. Como treinador, também soma passagens, entre outros, por Atlético Paranaense, São Paulo, Santos e Vasco.

Refira-se que o plantel do Cruzeiro conta com o Gabriel Veron, cedido pelo FC Porto, assim como Matheus Pereira, ex-Sporting. A equipa está na sétima posição do campeonato brasileiro.