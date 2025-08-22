O Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, assegurou a contratação do internacional colombiano Luis Sinisterra.

O extremo de 26 anos chega ao emblema brasileiro proveniente do Bournemouth, por empréstimo, com opção de compra.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Depois de deixar o Once Caldas, Sinisterra destacou-se nos Países Baixos, ao serviço do Feyenoord. Em 2021/22, marcou 23 golos e somou 11 assistências, números que lhe valeram o salto para a Premier League, pela porta do Leeds United. Na temporada seguinte, assinou pelo Bournemouth, mas também não esteve perto do rendimento que apresentou nos Países Baixos, muito por culpa de problemas físicos.