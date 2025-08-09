Contratado ao Flamengo há cinco anos, a troco de 30 milhões de euros, Reinier deixou o Real Madrid em definitivo.

O avançado de 21 anos está de regresso ao Brasil e assinou até dezembro de 2029 pelo Atlético de Mineiro. O «Galo» fica com cinquenta por cento do passe do jogador, com os «merengues» a manterem a outra metade dos direitos económicos.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Lançado enquanto sénior por Jorge Jesus, Reinier esteve emprestado a diferentes equipas nas últimas cinco temporadas. Passou por Borussia Dotmund, Girona, Frosinone e, na época passada, fez 25 jogos (um golo e quatro assistências) cedido ao Granada.

