Lançado por Jorge Jesus no Flamengo, Reinier está de volta ao Brasil
Contratado ao Flamengo há cinco anos, a troco de 30 milhões de euros, Reinier deixou o Real Madrid em definitivo.
O avançado de 21 anos está de regresso ao Brasil e assinou até dezembro de 2029 pelo Atlético de Mineiro. O «Galo» fica com cinquenta por cento do passe do jogador, com os «merengues» a manterem a outra metade dos direitos económicos.
Lançado enquanto sénior por Jorge Jesus, Reinier esteve emprestado a diferentes equipas nas últimas cinco temporadas. Passou por Borussia Dotmund, Girona, Frosinone e, na época passada, fez 25 jogos (um golo e quatro assistências) cedido ao Granada.
Reinier é Galo! 🐔— Atlético (@Atletico) August 8, 2025
Campeão olímpico, com passagem por clubes da Espanha, Alemanha e Itália, o meio-campista é o novo reforço Atleticano! Com 23 anos, o jogador assinou vínculo até 31 de dezembro de 2029 e será mais uma alternativa para o elenco comandado por Cuca! 🇧🇷
