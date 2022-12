O defesa David Luiz renovou contrato com o Flamengo por mais uma temporada, anunciou o clube do Rio de Janeiro, esta sexta-feira.

O ex-jogador do Benfica estava em final de contrato com o clube carioca e fica agora ligado até ao final de 2023, sendo orientado pelo português Vítor Pereira.

No Flamengo desde setembro de 2021, o jogador de 35 anos conquistou um Taça Libertadores e uma Taça do Brasil.

A gente sabe o tanto que ele gosta de ser Flamengo. Qualidade, liderança e disposição pra levantar taças. Em 2022 foram as da Libertadores e da Copa do Brasil.



Vamos juntos por mais, David! O craque renovou com o Mais Querido até 31 de dezembro de 2023! #CRF pic.twitter.com/uyIePOFcgR