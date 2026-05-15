Dorival Júnior está de regresso ao São Paulo para comandar o tricolor paulista pela terceira vez na carreira.

O técnico de 64 anos assinou um contrato válido até o fim da atual temporada. Dorival sucede a Roger Machado, que foi despedido esta semana, depois da eliminação da Taça do Brasil frente ao Juventude.

Dorival Júnior treinou o São Paulo pela primeira vez entre 2017 e 2018. Em 2023, voltou ao emblema paulista, antes de assumir o comando da seleção brasileira. Já este ano, em abril passado, foi demitido do Corinthians.

O São Paulo, que teve um arranque de temporada positivo, ainda sob o comando de Hernán Crespo, já não vence há cinco jogos. No Brasileirão, a equipa de Cédric Coares é quarta classificada, com 24 pontos, a dez do líder, o Palmeiras, do português Abel Ferreira.