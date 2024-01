É OFICIAL: Douglas Costa é o novo jogador do Fluminense. O avançado assinou com a equipa brasileira até julho de 2025, depois de ter deixado os LA Galaxy ao fim de duas temporadas.

O antigo jogador da Juventus e do Bayern Munique, entre outros, vai vestir a camisola número 90 do Flu, que bateu a concorrência de Cruzeiro, Corinthians e Samsunspor, que também estavam interessados no jogador.

Douglas Costa chegou a ter tudo fechado com o emblema turco, mas acabou por optar por regressar ao Brasil.