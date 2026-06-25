O lateral-direito Gilberto foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço do Athletico Paranaense, com contrato até dezembro de 2027.

O jogador de 33 anos, que entre 2020 e 2023 passou pelo Benfica, continua no Brasileirão e deixa o Bahia, clube ao qual estava ligado desde que se despediu da Luz.

No currículo, além de passagens pelo futebol italiano, conta ainda com experiências no Botafogo, Internacional, Vasco da Gama e Fluminense.

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