Internacional
Há 34 min
OFICIAL: ex-Benfica Gilberto troca de clube no Brasileirão
Lateral-direito muda-se para o Athletico Paranaense
AC
Lateral-direito muda-se para o Athletico Paranaense
AC
O lateral-direito Gilberto foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço do Athletico Paranaense, com contrato até dezembro de 2027.
O jogador de 33 anos, que entre 2020 e 2023 passou pelo Benfica, continua no Brasileirão e deixa o Bahia, clube ao qual estava ligado desde que se despediu da Luz.
No currículo, além de passagens pelo futebol italiano, conta ainda com experiências no Botafogo, Internacional, Vasco da Gama e Fluminense.
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