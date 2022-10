Walter, lembra-se? Depois de ter jogado no Santa Cruz, Amazonas e Goiânia, o antigo jogador do FC Porto vai prosseguir a carreira no SA Betesporte, emblema de Pernambuco de Futebol... de Sete.



O futebolista de 33 anos foi oficializado pelo novo clube esta segunda-feira.



«Estou muito feliz em aceitar este desafio em minha carreira. O SA Betesporte é um clube com pouco mais de um ano de fundação, mas mesmo assim, com uma das melhores estruturas do Futebol 7 brasileiro e essa estrutura que me encheu os olhos para acertar o acordo com a equipa.(...) Darei o meu melhor para me destacar e ajudar nesse projeto tão ambicioso», referiu, aos meios do clube.



Walter, que marcou três golos em 16 jogos pelas equipas que representou este ano, despontou em 2008 no Internacional, clube do qual saiu para o FC Porto. Depois de ter deixado o Dragão com um registo de 16 goos em 33 partidas oficiais em 2011/12, o avançado já vai no 14.º clube da carreira e continua com excesso de peso.