Yannick Bolasie, antigo avançado do Sporting, foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Criciúma.

O internacional congolês assinou contrato até ao final de 2024 com a equipa que, na última temporada, garantiu a subida ao Brasileirão.

Esta será a primeira experiência do jogador de 34 anos fora da Europa.

Bolasie jogou no Sporting na temporada de 2019/20, por empréstimo do Everton, tendo marcado dois golos nos 25 jogos. Passou ainda por Barnet, Plymouth Argyli, Millwall, Bristol City, Everton, Crystal Palace e Aston Villa. Fora de Inglaterra, também jogou nos belgas do Anderlecht e nos turcos do Caykur Rizespor.

Durante parte desta temporada, disputou 12 jogos pelo Swansea.