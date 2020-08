O Flamengo confirmou, esta sexta-feira, a saída de Rafinha para o Olympiakos.



Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o Mengão refere ter chegado a acordo com o clube treinado por Pedro Martins para a transferência do internacional brasileiro.



Contratado no ano passado, o jogador de 34 anos fez parte da equipa liderada então por Jorge Jesus que conquistou o Brasileirão, a Libertadores, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Carioca.



Rafinha regressa assim ao futebol europeu após ter jogado na Alemanha (Schalke 04 e Bayern Munique) e em Itália (Génova).