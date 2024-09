Ponto final para Tite no Flamengo: o antigo selecionador brasileiro deixou o comando técnico da equipa, comunicou o emblema rubro na manhã desta segunda-feira.

Na mesma nota, o Mengão anuncia que Filipe Luís vai assumir a equipa como treinador interino. O antigo lateral de Atlético de Madrid e Chelsea estava à frente da equipa de sub-20 do Flamengo.

Tite deixa o conjunto do Rio de Janeiro a dois dias do jogo da primeira mão das meias-finais da Taça do Brasil, frente ao Corinthians.

O Flamengo venceu o Athletico Paranaense na última madrugada (1-0), com um golo no último minuto, mas ainda assim o técnico foi muito criticado pelos adeptos, dada a recente eliminação nos quartos de final da Libertadores, diante dos uruguaios do Peñarol.

Tite estava no Flamengo desde outubro do ano passado, após a saída da seleção brasileira. Deixa a equipa no quarto lugar do Brasileirão, com 48 pontos, a nove do líder, o Botafogo de Artur Jorge. Contudo, o Mengão tem menos um jogo disputado.