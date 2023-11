Armando Evangelista já não é treinador do Goiás, informou o clube.



O técnico, de 50 anos, deixa o clube brasileiro depois de sete vitórias em 27 jogos. O Esmeraldino está em zona de descida no Brasileirão: é 18.º classificado com 35 pontos quando faltam quatro jornadas para o final.



Lembre-se que o treinador português estava no comando do Goiás desde junho.



Evangelista concluiu assim a primeira experiência no estrangeiro após passagens por vários clubes nacionais como Vitória de Guimarães, Varzim, Arouca, Penafiel e Vilafranquense.