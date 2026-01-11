Internacional
Há 38 min
OFICIAL: Grémio de Luís Castro contrata extremo associado ao Benfica
Tetê reencontra o treinador português, com quem trabalhou no Shakhtar
Tetê reencontra o treinador português, com quem trabalhou no Shakhtar
O Grémio anunciou, este domingo, a contratação do extremo Tetê.
O jogador de 25 anos chega a Porto Alegre oriundo dos gregos do Panathinaikos. O canhoto, que terá sido oferecido ao Benfica neste mercado, assinou até 2029 pelo clube onde foi formado.
Tetê reencontra o português Luís Castro, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk, em 2019. O avançado brasileiro também já passou por Lyon, Leicester e Galatasaray.
Esta temporada, Tetê somava dois golos e sete assistências em 27 partidas.
#OGuriVoltou! 🇪🇪 Tetê dispensa apresentações e retorna ao Tricolor para escrever novos capítulos com o nosso manto. #ReforçoTricolor— Grêmio FBPA (@Gremio) January 11, 2026
Leia mais detalhes: https://t.co/mNJTrPpMPB pic.twitter.com/JAkQ2shVOX
Continuar a ler
TAGS: Internacional Brasil Gremio Tetê Benfica
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS