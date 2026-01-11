O Grémio anunciou, este domingo, a contratação do extremo Tetê.

O jogador de 25 anos chega a Porto Alegre oriundo dos gregos do Panathinaikos. O canhoto, que terá sido oferecido ao Benfica neste mercado, assinou até 2029 pelo clube onde foi formado.

Tetê reencontra o português Luís Castro, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk, em 2019. O avançado brasileiro também já passou por Lyon, Leicester e Galatasaray.

Esta temporada, Tetê somava dois golos e sete assistências em 27 partidas.

