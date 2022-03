Depois de ter pedido para deixar de treinar com a equipa do Krasnodar, juntamente com mais sete colegas, na sequência da guerra com a Ucrânia, Júnior Alonso deixou a Rússia e voltou ao Brasil.



O internacional paraguaio vai ter uma segunda experiência no Atlético Mineiro, clube do qual se transferiu para o Krasnodar. De acordo com o 'Galo', o defesa de 29 anos chega por empréstimo.



Júnior Alonso, de 29 anos, conta com passagens por Cerro Porteño, Lille, Celta de Vigo e Boca Juniors, além de Atlético Mineiro e Krasnodar.



Lembre-se que a UEFA e a FIFA chegaram a acordo para permitir que jogadores e treinadores estrangeiros com contrato com clubes russos possam suspender unilateralmente os contratos.