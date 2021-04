Salomon Kalou rescindiu contrato com o Botafogo, informou o clube.



Numa curta nota divulgada no site oficial, o emblema brasileiro refere apenas que o avançado da Costa do Marfim se despediu dos colegas após ter assinado a rescisão.



Tal como Honda, o jogador de 35 anos foi uma das contratações sonantes do Fogão há oito meses. Durante esse período, o atacante marcou um golo em 27 aparições. A época acabou por ser decepcionante e o Botafogo foi relegado para a Série B do futebol brasileiro.



Salomon Kalou despontou no Feyenoord e brilhou no Chelsea, tendo ainda representado Lille e Hertha de Berlim.