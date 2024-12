Findada a época no Brasil, o Bragantino anunciou as saídas de Lincoln e de Ivan Cavaleiro.



O médio, ex-Santa Clara, regressa ao Fenerbahçe, de Mourinho, clube que o tinham cedido ao clube brasileiro. O jogador de 26 anos despede-se do emblema de Bragança Paulista com cinco golos e quatro assistências em 49 jogos.



Por seu turno, o internacional português, de 31 anos, deixa o Brasil com apenas cinco jogos disputados.