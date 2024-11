Menos de 24 horas depois da confusão que envolveu Marcelo e o treinador Mano Menezes, o Fluminense anunciou em comunicado a rescisão do jogador de 36 anos.

«O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024. Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinos de Xerém. O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, no apoio pelo sucesso em todos os seus desafios.»

Este anúncio surge depois de um desentendimento no último jogo em que Marcelo ia entrar em campo mas o treinador acabou por não proceder com a substituição e colocou outro colega no seu lugar, o que deixou o jogador revoltado.

«Eu ia colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideias. Coloquei o John, é um jogador de força para ter uma saída. A qualquer jogador, quando colocado nos minutos finais, dizemos que entra para fechar o jogo. O jogador sabe disso. Mas a questão vamos resolver internamente», disse o técnico na explicação do sucedido.

Com este cenário, o ex-Real Madrid torna-se um jogador livre para assinar por um novo clube.

Recorde aqui o desentendimento entre Marcelo e o treinador: