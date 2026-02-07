O Palmeiras anunciou, este sábado, a contratação do avançado colombiano Jhon Arias ao Wolverhampton.

O jogador de 28 anos está de volta ao futebol brasileiro, depois de no verão passado ter trocado o Fluminense pelos «lobos», onde somou dois golos e uma assistência em 26 jogos.

Arias assinou por quatro épocas pelo Verdão, ou seja, até ao final de 2029. Segundo a imprensa internacional, o negócio ficou fechado em 25 milhões de euros.

O internacional colombiano é o segundo reforço para Abel Ferreira, depois do médio Marlon Freitas.

RELACIONADOS
OFICIAL: guarda-redes português segue para o Cazaquistão
OFICIAL: Cristian Ponde assina com o Unirea Slobozia
OFICIAL: James Rodríguez é reforço do Minnesota United da MLS