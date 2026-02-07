Internacional
Há 20 min
OFICIAL: Palmeiras contrata Jhon Arias ao Wolverhampton
Abel Ferreira recebe reforço de peso para o ataque
O Palmeiras anunciou, este sábado, a contratação do avançado colombiano Jhon Arias ao Wolverhampton.
O jogador de 28 anos está de volta ao futebol brasileiro, depois de no verão passado ter trocado o Fluminense pelos «lobos», onde somou dois golos e uma assistência em 26 jogos.
Arias assinou por quatro épocas pelo Verdão, ou seja, até ao final de 2029. Segundo a imprensa internacional, o negócio ficou fechado em 25 milhões de euros.
O internacional colombiano é o segundo reforço para Abel Ferreira, depois do médio Marlon Freitas.
¡Bienvenido, Jhon Arias! 🇨🇴— SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026
O atacante colombiano de 28 anos chega para reforçar o Verdão! Avanti, meu 𝑔𝓇𝑒𝑒𝓃𝑔𝑜! 🦾 ➤ https://t.co/JoEuSaAo3T pic.twitter.com/bKTvswVZlx
