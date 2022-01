O Palmeiras anunciou esta sexta-feira a contratação de Jailson, médio de 26 anos.

Em comunicado, o clube de Abel Ferreira informa que o jogador brasileiro assinou um contrato válido por uma época, até dezembro deste ano.

Jailson, diga-se, chega ao Palmeiras a custo zero. A última equipa que representou foi o Dalian Pro, da China, em 2021. Jogou ainda no Fenerbahçe, no Grémio e na Chapecoense.