O Corinthians oficializou, esta quinta-feira, o despedimento de Ramón Díaz.

Apesar de ter conquistado o Campeonato Paulista há menos de um mês – venceu o Palmeiras, de Abel Ferreira, na final – o Timão leva apenas quatro pontos em quatro jornadas no Brasileirão e é 13.º classificado. Além disso, caiu ainda na fase de qualificação para a Libertadores.

No Corinthians desde julho do ano passado, o técnico argentino realizou 59 partidas, com 30 vitórias,16 empates e 13 derrotas.

Dorival Júnior, antigo selecionador brasileiro, é o principal candidato a suceder a Ramón Díaz.