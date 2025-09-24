O Fluminense emitiu, esta quarta-feira, uma nota oficial a informar que Renato Gaúcho já não é treinador do emblema brasileiro. O técnico pediu a demissão, após o empate a uma bola contra o Lanús, nesta madrugada, que ditou o afastamento da equipa na Taça Sul-Americana.

«Vou sair para descansar a cabeça e deixar alguns génios da internet continuarem a falar de futebol, já que entendem muito», afirmou na conferência de imprensa, após o jogo.

O clube brasileiro acedeu ao pedido e terminou a ligação com o técnico de 63 anos. Os adjuntos Alexandre Mendes e Marcelo deixam também o clube. Marcão assume de forma interina o comando técnico da equipa.

Na nota oficial do clube, o Fluminense agradece o trabalho dos profissionais e deseja votos de sucesso para o futuro.

O Fluminense ocupa o 8.º lugar na Série A do campeonato brasileiro e foi eliminado da Taça Sul-Americana. Renato Gaúcho esteve no cargo desde o início da temporada e somou 21 vitórias em 40 jogos.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?