O Flamengo confirmou, esta terça-feira, a contratação de Rogério Ceni.



O técnico de 47 anos foi o escolhido para suceder a Domènec Torrent, despedido na passada segunda-feira, tendo assinado um contrato válido até dezembro de 2021.



De resto, só o facto de Ceni estar a negociar com o Mengão irritou os adeptos do São Paulo, emblema no qual jogou toda a carreira.



O Flamengo será um dos maiores desafios da carreira de Rogério Ceni depois de passagens por São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro.