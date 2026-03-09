O São Paulo anunciou, esta segunda-feira, a saída de Hernán Crespo, sem detalhar o motivo do despedimento do técnico argentino.

O treinador de 50 anos cumpria a segunda passagem pelo clube brasileiro. Desde julho do ano passado, em 46 jogos, somou 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Ao fim de quatro jogos no Brasileirão, o São Paulo é segundo classificado, com os mesmos dez pontos do Palmeiras, que é líder. De resto, o último jogo de Crespo foi precisamente diante da equipa de Abel Ferreira e resultou em derrota do São Paulo, por 2-1, na meia-final do Campeonato Paulista.