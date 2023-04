O São Paulo anunciou, esta quarta-feira, a saída de Rogério Ceni.



O treinador de 50 anos concluiu assim a segunda etapa pelo clube onde se tornou uma lenda enquanto jogador. O técnico assumiu o Tricolor Paulista durante o ano civil de 2021, imediatamente após ser despedido do Flamengo, e conquistou 49 triunfos em 106 jogos.



A saída de Ceni é comunicada após a vitória do São Paulo contra o Academia Puerto Cabello, referente à Taça Sul-americana.



Apesar do despedimento, o clube paulista refere que o ex-guardião tem «sempre as portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento».