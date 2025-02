Vitor Roque está de volta ao Brasil, desta vez para representar o Palmeiras, informou o Verdão esta sexta-feira.

O Barcelona terminou o empréstimo do avançado de 20 anos ao Betis e acertou a venda ao emblema de São Paulo, que deverá desembolsar mais de 25 milhões de euros. Assim, o «Tigrinho» torna-se a contratação mais cara da história do Palmeiras (e do futebol brasileiro), que há muito procurava um goleador para Abel Ferreira.

Roque marcou sete golos em 33 jogos em Sevilha. No último verão, foi associado a uma eventual transferência para o Sporting, mas os leões avançaram por Conrad Harder.

Com formação no Cruzeiro, Vitor Roque destacou-se no Athletico Paranaense, antes de se mudar para o Barcelona, onde chegou há pouco mais de um ano. Na época passada, fez apenas 16 jogos (dois golos) nos catalães e saiu para o Betis à procura de maior protagonismo, mas sem sucesso.