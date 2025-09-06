Willian está de volta ao Brasil e já foi oficializado, esta sexta-feira, como reforço do Grémio.

O extremo de 37 anos tinha terminado contrato com o Fulham e assinou até ao final de 2026 pelo emblema de Porto Alegre.

Na última temporada, Willian disputou 11 golos pelo Olympiakos e, na segunda metade da época, fez 12 jogos sob o comando de Marco Silva no Fulham.

Formado no Corinthians, o internacional brasileiro também já passou por Shakhtar Donetsk, Anzhi, Chelsea e Arsenal.