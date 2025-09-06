Internacional
Há 15 min
OFICIAL: Willian está de volta ao Brasil para jogar no Grémio
Extremo de 37 anos assina até ao final de 2026
Extremo de 37 anos assina até ao final de 2026
Willian está de volta ao Brasil e já foi oficializado, esta sexta-feira, como reforço do Grémio.
O extremo de 37 anos tinha terminado contrato com o Fulham e assinou até ao final de 2026 pelo emblema de Porto Alegre.
Na última temporada, Willian disputou 11 golos pelo Olympiakos e, na segunda metade da época, fez 12 jogos sob o comando de Marco Silva no Fulham.
AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências
Formado no Corinthians, o internacional brasileiro também já passou por Shakhtar Donetsk, Anzhi, Chelsea e Arsenal.
Continuar a ler
TAGS: Internacional Brasil Gremio Willian Mercado
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS