Nos últimos tempos, o Brasil assistiu a uma crescente presença portuguesa no seu futebol, Jorge Jesus deu início a essa «conquista» portuguesa em terras brasileiras mas muitos continuam por lá.

Na Brasil Futebol Expo 2022, o maior congresso sobre futebol da América Latina, Oswaldo de Oliveira, técnico campeão brasileiro em 1999 mostrou-se contra a presença portuguesa no futebol brasileiro.

«Nós, hoje, não conseguimos sair daqui [Brasil] e estamos a lutar por isso. Não conseguimos sair daqui para treinar uma equipa de segunda divisão em Portugal porque têm de mostrar a licença [da UEFA] lá. Eles [portugueses] chegam aqui, metem o pé na porta, e qualquer um treina a melhor equipa do Brasil, é só dizer 'ora pois», afirmou o técnico de 71 anos.

Oliveira acrescenta que o Brasil não necessita de treinadores portugueses no seu futebol.

«Claro que eles têm o direito de estar aqui. Se você perguntar-me se acho que o Brasil precisa de um treinador estrangeiro, eu vou responder que precisamos muito. Temos que ter estrangeiros na boccia, no arco e flecha, na esgrima, no polo aquático, na ginástica olímpica, no andebol, mas no futebol não precisam de trazer. Só se vier o Guardiola ou José Mourinho», ironizou.

O Brasileirão conta atualmente com quatro treinadores portugueses: Abel Ferreira no Palmeiras, Vítor Pereira no Corinthians, Luís Castro no Botafogo e António Oliveira no Cuiabá.