Oscar é levado para o hospital e pondera fim da carreira por problema cardíaco
Internacional brasileiro do São Paulo sentiu-se mal durante sessão de exames físicos
Internacional brasileiro do São Paulo sentiu-se mal durante sessão de exames físicos
O internacional brasileiro Oscar está a ponderar terminar a carrreira, depois de se ter sentido mal na manhã desta terça-feira, durante uma sessão de exames físicos no centro de treinos do São Paulo.
O clube paulista informou que o jogador de 34 anos teve um problema cardíaco e foi encaminhado de ambulância para uma unidade hospitalar. Tudo terá acontecido quando o médio pedalava numa bicicleta estática e chegou a perder a consciência por alguns instantes.
Oscar «encontra-se clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares». Segundo o Globo Esporte, a rescisão amigável com o São Paulo, com quem tem contrato por mais dois anos, é uma forte possibilidade.
Ao fim de várias temporadas na China, Oscar regressou ao Brasil em janeiro deste ano. O médio soma dois golos e cinco assistências nos 21 encontros em que participou em 2025, contudo, não joga desde julho, devido a lesão.
Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF— São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025