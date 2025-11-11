O internacional brasileiro Oscar está a ponderar terminar a carrreira, depois de se ter sentido mal na manhã desta terça-feira, durante uma sessão de exames físicos no centro de treinos do São Paulo.

O clube paulista informou que o jogador de 34 anos teve um problema cardíaco e foi encaminhado de ambulância para uma unidade hospitalar. Tudo terá acontecido quando o médio pedalava numa bicicleta estática e chegou a perder a consciência por alguns instantes.

Oscar «encontra-se clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares». Segundo o Globo Esporte, a rescisão amigável com o São Paulo, com quem tem contrato por mais dois anos, é uma forte possibilidade.

Ao fim de várias temporadas na China, Oscar regressou ao Brasil em janeiro deste ano. O médio soma dois golos e cinco assistências nos 21 encontros em que participou em 2025, contudo, não joga desde julho, devido a lesão.