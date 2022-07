Everton Cebolinha regressou ao futebol brasileiro, transferindo-se para Flamengo após duas épocas no Benfica.

Agora, Carlos Alberto Soares, pai de extremo de 26 anos, explicou em entrevista à ESPN Brasil que a adaptação ao futebol europeu não correu como o esperado.

«Ele quis ir para o Benfica, tinha o sonho de estar na Europa. A estrutura é uma das melhores do Mundo, mas acho que a adaptação dele não foi boa. Tanto a nível familiar como no Benfica. Chegou a um clube onde o presidente foi preso. O balneário era separado. Isso só ele sabe, mas nós víamos na imprensa», confidenciou o pai de Cebolinha.

Carlos Alberto Soares conta que no início deste ano, o Flamengo fez uma primeira investida para recrutar o internacional brasileiro, mas Everton não mostrou interesse naquele momento porque estava a disputar a Liga dos Campeões.

«Surgiu o interesse do Flamengo e, de antemão, não quis nem escutar, porque tinha Champions League. Quando terminou a temporada, na vinda para casa, ele, dentro do avião, sentado do meu lado disse-me: Pai, vou voltar para o Brasil, vou para o Flamengo», refere Carlos Alberto Soares.

Everton Cebolinha estreou-se pelo Mengão na passada quinta-feira, tendo feito uma assistência na vitória por 4-0 sobre Juventude.