O pai de Neymar assumiu que o Al Hilal quer contar com o craque brasileiro no Mundial de Clubes, mas deixou em aberto o futuro do jogador.

«Nunca fizemos planos. O único plano que fizemos foi chegar ao Barcelona. O resto... O PSG foi uma coisa maluca, que virou um turbilhão, e do nada, quando demos por isso, estávamos a sair. O Al Hilal também. São coisas que foram acontecendo», começou por dizer, no podcast Roundcast.

Neymar termina contrato com os sauditas em junho do próximo ano e tem sido apontado pela imprensa brasileira a um regresso ao Santos, que assegurou a subida ao Brasileirão.

«Ele vai estar livre para decidir. Nunca estivemos tão livres para decidir para onde iríamos. E eu ter um jogador com 32 anos, livre na minha mão... é um presente para qualquer empresário», vincou.

Neymar, diga-se, está a recuperar de lesão.